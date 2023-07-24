Пєсков відреагував на звинувачення в обстрілі храму в Одесі

Прессекретар В. Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Рос ЗМІ

У РФ продовжують брехати про власні військові злочини. Так, Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А відповідно, як і завжди за версією пропаганди, ударів по Одесі минулої доби завдала сама Україна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РосЗМІ.

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У Росії вважають, що причиною руйнувань в Одесі є неефективність української ППО, яка "цього разу впоралась ще гірше ніж зазвичай". Пропагандистські ЗМІ пишуть, що "українські ракети самі попадали на землю одразу після запуску".

Таку ж версію подій оповідають і з верхівки російського керівництва. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков каже, що ударів по мирній Одесі завдали "антиракети".

"Ми неодноразово заявляли і можемо це повторити — ми, наші збройні сили ніколи не завдають ударів по об'єктах соціальної інфраструктури або тим паче храмах, церквах та інших подібних об'єктах. Тому подібних звинувачень ми не приймаємо, це є абсолютною неправдою. Там йдеться про антиракети, власне, які були випущені та які самі зруйнували цей храм", — заявив Пєсков.

Годі казати про інші удари по цивільних та культурних об'єктах "антиракетами". Так, за даними Міністерства культури України, російські війська за час повномасштабної війни зруйнували або пошкодили 1,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури та 600 пам’яток культури й історії.

Нагадаємо, у Москві відреагували на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю, назвавши це "агресивною поведінкою".