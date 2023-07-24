Песков отреагировал на обвинения в обстреле храма в Одессе

Пресссекретарь В. Путина Дмитрий Песков. Фото: Рус СМИ

В РФ продолжают лгать прособственные военные преступления. Так, Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданской инфраструктуре. А соответственно, как и всегда по версии пропаганды, удары по Одессе за прошедшие сутки нанесла сама Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РосСМИ.

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В России считают, что причиной разрушений в Одессе является неэффективность украинской ПВО, которая "в этот раз справилась еще хуже обычного". Пропагандистские СМИ пишут, что "украинские ракеты сами падали на землю сразу после запуска".

Такую же версию событий повествуют и с верхушки российского руководства. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что удары по мирной Одессе нанесли "антиракеты".

"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобных обвинений мы не принимаем, это абсолютно абсолютно неправдой. Там речь об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — заявив Пєсков.

Что и говорить о других ударах по гражданским и культурным объектам "антиракетами". Так, по данным Министерства культуры Украины, российские войска за время полномасштабной войны разрушили или повредили 1,5 тыс. объектов культурной инфраструктуры и 600 памятников культуры и истории.

Напомним, в Москве отреагировали на укрепление Польшей своей границы с Беларусью, назвав это "агрессивным поведением".