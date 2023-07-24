Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Песков отреагировал на обвинения в обстреле храма в Одессе arrow

Песков отреагировал на обвинения в обстреле храма в Одессе

24 июля 2023 15:23
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Песков отреагировал на обвинения в обстреле храма в Одессе
Пресссекретарь В. Путина Дмитрий Песков. Фото: Рус СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ продолжают лгать прособственные военные преступления. Так, Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданской инфраструктуре. А соответственно, как и всегда по версии пропаганды, удары по Одессе за прошедшие сутки нанесла сама Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РосСМИ.

Читайте также:

Как по версии Пескова разрушили храм в Одессе

В России считают, что причиной разрушений в Одессе является неэффективность украинской ПВО, которая "в этот раз справилась еще хуже обычного". Пропагандистские СМИ пишут, что "украинские ракеты сами падали на землю сразу после запуска".

Такую же версию событий повествуют и с верхушки российского руководства. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что удары по мирной Одессе нанесли "антиракеты".

"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобных обвинений мы не принимаем, это абсолютно абсолютно неправдой. Там речь об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — заявив Пєсков.

Что и говорить о других ударах по гражданским и культурным объектам "антиракетами". Так, по данным Министерства культуры Украины, российские войска за время полномасштабной войны разрушили или повредили 1,5 тыс. объектов культурной инфраструктуры и 600 памятников культуры и истории.

Напомним, в Москве отреагировали на укрепление Польшей своей границы с Беларусью, назвав это "агрессивным поведением".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз