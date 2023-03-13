Пєсков заявив, що росія продовжить воювати задля досягнення власних цілей

У кремлі кажуть, що наразі немає передумов для миру

У росії вважають, що наразі домовлятися з Україною про мир неможливо. Тому рф й надалі продовжить воювати задля досягнення власних цілей.

Про це пише CNN з посиланням на заяву речника президента рф Дмитра Пєскова.

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Прессекретар путіна заявив, що для росії залишається пріоритетом досягнення власних цілей. І зараз, за словами Пєскова, досягнути їх можна лише військовим шляхом.

"Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом", — сказав він.

Як відомо, наприкінці лютого Китай опублікував "мирний план" для України, але Пєсков заявив, що перспектив миру немає.

"Військова спецоперація триває, ми йдемо до досягнення поставлених цілей", — додав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW писали, що речник путіна Дмитро Пєсков знову заговорив про готовність росії до переговорів. Однак насправді за цим стоїть бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороздатним.