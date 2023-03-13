Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пєсков заявив, що росія продовжить воювати задля досягнення власних цілей arrow

Пєсков заявив, що росія продовжить воювати задля досягнення власних цілей

13 березня 2023 15:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У кремлі кажуть, що наразі немає передумов для миру
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У росії вважають, що наразі домовлятися з Україною про мир неможливо. Тому рф й надалі продовжить воювати задля досягнення власних цілей.

Про це пише CNN з посиланням на заяву речника президента рф Дмитра Пєскова.

Читайте також:

Деталі

Прессекретар путіна заявив, що для росії залишається пріоритетом досягнення власних цілей. І зараз, за словами Пєскова, досягнути їх можна лише військовим шляхом.

"Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом", — сказав він.

Як відомо, наприкінці лютого Китай опублікував "мирний план" для України, але Пєсков заявив, що перспектив миру немає.

"Військова спецоперація триває, ми йдемо до досягнення поставлених цілей", — додав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW писали, що речник путіна Дмитро Пєсков знову заговорив про готовність росії до переговорів. Однак насправді за цим стоїть бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороздатним.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:00 Малеча Одеси: за минулий тиждень у місті народилося 131 немовля

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

16:54 У Sony натякнули на дату виходу PlayStation 6

16:51 У Львові медсестру, яка відмовилась їхати на фронт, оштрафували на 102 тисячі гривень

16:45 Три знаки зодіаку до кінця року почують весільні дзвони: кому пощастить

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:30 Обстріл на Миколаївщині: ворог ховається за мирним населенням

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

16:26 Іран помилував понад 20 тисяч учасників антиурядових протестів

Новина з фото

16:10 Прокуратура розпочала розслідування через обстріл окупантами гуртожитку на Сумщині

16:08 Лукашенко підписав "дорожню карту" співробітництва з Іраном: подробиці

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Актуальне по темі

None 13 Березень 16:30

Малеча Одеси: за минулий тиждень у місті народилося 131 немовля

None 13 Березень 16:57

Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

None 13 Березень 17:03

У Sony натякнули на дату виходу PlayStation 6

None 13 Березень 17:03

У Львові медсестру, яка відмовилась їхати на фронт, оштрафували на 102 тисячі гривень

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB