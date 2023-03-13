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Песков заявил, что рф продолжит воевать для достижения собственных целей

13 марта 2023 15:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В кремле говорят, что пока нет предпосылок для мира
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В россии считают, что договариваться с Украиной о мире невозможно. Поэтому рф дальше продолжит воевать для достижения собственных целей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление представителя президента России Дмитрия Пескова.

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Пресс-секретарь путина заявил, что для россии остается приоритетом достижение собственных целей. И сейчас, по словам Пескова, достичь их можно только военным путем.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — сказал он.

Как известно, в конце февраля Китай опубликовал "мирный план" для Украины, но Песков заявил, что перспектив мира нет.

"Военная спецоперация продолжается, мы идем к достижению поставленных целей", — добавил Песков.

Напомним, недавно аналитики ISW писали, что спикер путина Дмитрий Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.

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