Песков заявил, что рф продолжит воевать для достижения собственных целей
В россии считают, что договариваться с Украиной о мире невозможно. Поэтому рф дальше продолжит воевать для достижения собственных целей.
Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление представителя президента России Дмитрия Пескова.
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Пресс-секретарь путина заявил, что для россии остается приоритетом достижение собственных целей. И сейчас, по словам Пескова, достичь их можно только военным путем.
"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — сказал он.
Как известно, в конце февраля Китай опубликовал "мирный план" для Украины, но Песков заявил, что перспектив мира нет.
"Военная спецоперация продолжается, мы идем к достижению поставленных целей", — добавил Песков.
Напомним, недавно аналитики ISW писали, что спикер путина Дмитрий Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.