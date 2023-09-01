Після поразки РФ захоче реваншу, у нас буде 10 років, щоб підготуватися, — Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Радіо Свобода

Після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Буданов вважає, що після провальної поразки Росії у війні з Україною вона захоче напасти повторно. Це може відбутися за десять років, тому в України є час для того, щоб підготуватися поки РФ буде військово відновлюватися.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", — вважає глава ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов заявив, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.