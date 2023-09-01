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Після поразки РФ захоче реваншу, у нас буде 10 років, щоб підготуватися, — Буданов

1 вересня 2023 11:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Після поразки РФ захоче реваншу, у нас буде 10 років, щоб підготуватися, — Буданов
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Радіо Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук. 

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Росія захоче напасти знову?

Буданов вважає, що після провальної поразки Росії у війні з Україною вона захоче напасти повторно. Це може відбутися за десять років, тому в України є час для того, щоб підготуватися поки РФ буде військово відновлюватися. 

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", — вважає глава ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов заявив, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.

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