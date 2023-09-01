После поражения РФ захочет реванша, у нас будет 10 лет, чтобы подготовиться, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Радио Свобода

После поражения в войне, Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Россия захочет снова напасть?

Буданов считает, что после провального поражения России в войне с Украиной, она захочет напасть повторно. Это может произойти через десять лет, поэтому у Украины есть время для того, чтобы подготовиться, пока РФ будет военно восстанавливаться.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", — считает глава ГУР.

Напомним, недавно Кирилл Буданов заявил, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.