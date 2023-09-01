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После поражения РФ захочет реванша, у нас будет 10 лет, чтобы подготовиться, — Буданов

1 сентября 2023 11:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
После поражения РФ захочет реванша, у нас будет 10 лет, чтобы подготовиться, — Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Радио Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После поражения в войне, Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

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Буданов считает, что после провального поражения России в войне с Украиной, она захочет напасть повторно. Это может произойти через десять лет, поэтому у Украины есть время для того, чтобы подготовиться, пока РФ будет военно восстанавливаться.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", — считает глава ГУР.

Напомним, недавно Кирилл Буданов заявил, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.

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