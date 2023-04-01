Що таке ПТСР та як з ним боротися

Як боротися з ПТСР в Україні. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Про це поки що говорять небагато, враховуючи напруженість на фронті та підготовку до наступу. Проте фахівці радять звернути увагу вже зараз. Після війни в українському суспільстві буде дуже багато людей, які психологічно постраждали від війни.

Мова не лише про військових, хоч і їх буде дуже багато, враховуючи масштаб подій. Це будуть і люди з окупованих територій, і ті, хто пройшов фільтраційні табори, місяцями жив під безперервними обстрілами, втратив близьких, виїхав за кордон і втратив все. Таких без перебільшення будуть мільйони.

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Що таке ПТСР

Це посттравматичний стресовий розлад, що виникає на тлі пережитої травматичної події, в цьому випадку війни.

ПТСР — це діагноз, каже Олександр Гершанов, ізраїльський психотерапевт, фахівець із роботи з травмою. Такий діагноз ставить лікар-психіатр, а не психолог чи психотерапевт.

Олександр Гершанов

У 80 зі 100 осіб, які пережили травматичну подію (це не обов'язково війна: наприклад, автомобільна аварія або будь-яка подія, під час якої була загроза життю) ПТСР не розвивається. Але можуть бути симптоми: наприклад, людина здригається від звуку автомобільної сирени або від брязкання заліза. Така реакція — це природно. Проте люди — істоти вельми адаптивні, і багато хто зможе подолати це самотужки.

Нормальна реакція на ненормальну ситуацію

У військових дещо складніше і гірше — там відсоток ПТСР може бути більшим. У 2014 році, коли розпочалася війна на Донбасі, "Ізраїльська коаліція з роботи з травмою", членом якої є Гершанов, почала допомагати українським колегам.

Дуже швидко ізраїльтяни зрозуміли, що самотужки допомогти всім, хто постраждав від травматичних подій, вони не можуть — не вистачить жодних ресурсів. Тож фахівці коаліції почали готувати українських колег. Причому не психологів чи психотерапевтів, а інструкторів, які матимуть змогу готувати інших.

В Україні на той час психологічна допомога військовим, які пережили бойові дії, була відсутня як явище.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Ми відвідали військовий госпіталь у Києві і побачили, що там людей лікують медикаментозно — психотропи і таке інше, — розповідає Гершанов. — Допомога психологічна була відсутня як така. Хоча в більшості випадків потрібні не таблетки, а саме підготовлені психологи".

Потрібна система

Навіть ізраїльський досвід, при всій його об'ємності, як здається, не такий вже й довгий. Від сили років 20-25, як у єврейській державі почали займатися цим на державному та системному рівні.

Проте за цей час Ізраїль побудував досить чітку систему, в якій є активна участь і держави, і суспільства у вигляді різних волонтерських організацій.

Система працює, і цілком успішно. Наприклад, ізраїльський військовий, який пережив поранення, не вийде зі шпиталю без розмови з психіатром. Це теж не дає стовідсоткової гарантії, але сильно покращує показники.

За словами Гершанова, в Україні системи немає — є окремі фрагменти, часом досить успішні, але загалом її ще треба будувати, і якнайшвидше. Українські фахівці набувають величезного досвіду (не зі своєї волі, на жаль), його потрібно використати.

Фото: REUTERS/Alex Babenko

Поки допомога йде, знову ж таки, на рівні волонтерів, допомагає також офіс Олени Зеленської, але на державному рівні мало що робиться — і це погано, враховуючи проблему, що насувається.

Перша допомога

Не кожному, хто пережив травматичну подію, знадобиться допомога психолога чи антидепресанти. Іноді достатньо кількох сеансів психотерапії. Але більшості, виходячи з ізраїльського досвіду, дуже допомагає так звана "допомога першої лінії".

Це не професійні психологи, а ті, хто опиняється на місці події, — пожежники, військові, співробітники швидкої допомоги. В Ізраїлі всі вчителі навчені тому, як поводитися з учнями під час повітряної тривоги: як заспокоїти дитину, як усунути напад тривоги.

Фото: ДСНС України / Facebook

Це дуже важливо, і навчати такої "першої психологічної допомоги" дуже важливо і потрібно. Це не гарантія від можливого ПТСР, але може допомогти людині зберегти зв'язок з реальністю.

Важливо розуміти, каже Гершанов, що люди, які побували на війні, у цивільному житті, як і раніше, "воюють", і будь-який тригер, навіть самий, на перший погляд, незначний може запустити механізм посттравми. Тому ізраїльські психологи навчають шукати маркери, на які потрібно звернути увагу.

Це не хвороба

Подібні розлади (слово важливе — не хвороба) добре коригуються в соціумі.

Важливо усвідомити, що люди, які пройшли такі події (ту ж війну) не хворі, і суспільство не повинно і не має права відторгати їх або ізолювати. Вони такі ж громадяни, але потребують допомоги.

Лікування тваринами

Дуже розвинене в Ізраїлі використання тварин психологічної допомоги. Це можуть бути собаки, наприклад. Є спеціальні центри, де їх готують.

Каніс-терапія в Україні. Фото: Ірина Федосенко / Facebook

Такий собака може розпізнати, наприклад, панічну атаку і допомогти з нею впоратися. У цей момент людині потрібна опора (іноді у фізичному розумінні), і той, кому вона безроздільно довіряє. Цю роль виконує тварина. Іноді це може бути кролик: годину посидіти і погладити — діє не гірше за антидепресантів.

У будь-якому разі Україні потрібно готуватися до епідемії подібних розладів, та готуватися всецільно — державі, суспільству, окремим людям. Щоб усе це не вилилося в епідемію вуличної злочинності, сімейного насильства та інших подібних речей, які супроводжують післявоєнний період.

Робити це потрібно було кілька років тому, але й зараз не пізно почати. Ця війна матиме багато різних наслідків, і з ними доведеться боротися всім разом.