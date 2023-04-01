Что такое ПТСР и как с ним бороться

Как бороться с ПТСР в Украине. Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр/Facebook

Об этом пока говорят немного, учитывая напряженность на фронте и подготовку к наступлению. Однако же специалисты советуют обратить внимание уже сейчас. После войны в украинском обществе будет очень много людей, психологически пострадавших от войны.

Речь не только о военных, хотя и их будет очень много, учитывая масштаб событий. Это будут и люди с оккупированных территорий, и те, кто прошел фильтрационные лагеря, месяцами жил под непрерывными обстрелами, потерял близких, уехал за границу и потерял все. Таких, без преувеличения, будут миллионы.

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Что такое ПТСР

Это посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее на фоне пережитого травматического события, в данном случае — войны.

ПТСР — это диагноз, говорит Александр Гершанов, израильский психотерапевт, специалист по работе с травмой. Такой диагноз ставит врач-психиатр, а не психолог или психотерапевт.

Александр Гершанов

У 80 из 100 человек, переживших травматическое событие (это не обязательно война, например, автомобильная авария или любое событие, в ходе которого была угроза жизни), ПТСР не развивается. Но могут быть симптомы: например, человек вздрагивает от звука автомобильной сирены или от лязга железа. Такая реакция — это естественно. Тем не менее, люди — существа весьма адаптивные, и многие смогут побороть это своими силами.

Нормальная реакция на ненормальную ситуацию

У военных все несколько сложнее и хуже — там процент ПТСР может быть больше. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, "Израильская коалиция по работе с травмой", членом которой является Гершанов, начала помогать украинским коллегам.

Очень быстро израильтяне сообразили, что своими силами помочь всем, пострадавшим от травматических событий, они не могут — не хватит никаких ресурсов. Поэтому специалисты коалиции стали готовить украинских коллег. Причем не психологов или психотерапевтов, а инструкторов, которые смогут готовить других.

В Украине в то время психологическая помощь военным, пережившим боевые действия, отсутствовала как явление.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Мы посетили военный госпиталь в Киеве и увидели, что там людей лечат медикаментозно — психотропы и все такое, — рассказывает Гершанов. — Помощь психологическая отсутствовала как таковая. Хотя в большинстве случаев нужны не таблетки, а именно подготовленные психологи".

Нужна система

Даже израильский опыт, при всей его кажущейся объемности, не такой уж и долгий. От силы лет 20-25, как в еврейском государстве начали заниматься этим на государственном и системной уровне.

Тем не менее, за это время Израиль выстроил довольно четкую систему, в которой есть активное участие и государства, и общества в виде разных волонтерских организаций.

Система работает, и вполне успешно. Например, израильский военный, переживший ранение, не выйдет из госпиталя без беседы с психиатром. Это тоже не дает стопроцентную гарантию, но сильно улучшает показатели.

По словам Гершанова, в Украине системы нет — есть отдельные фрагменты, порой довольно успешные, но в целом ее еще нужно строить, и как можно скорее. Украинские специалисты получают огромный опыт (не по своей воле, увы), его нужно использовать.

Фото: REUTERS/Alex Babenko

Пока помощь идет, опять же, на уровне волонтеров, помогает офис Елены Зеленской, но на государственном уровне мало что делается — и это плохо, учитывая надвигающуюся проблему.

Первая помощь

Вовсе не каждому, кто пережил травматическое событие, понадобится помощь психолога или антидепрессанты. Иногда достаточно нескольких сеансов психотерапии. Но большинству, исходя из израильского опыта, очень помогает так называемая "помощь первой линии".

Это не профессиональные психологи, а те, кто оказывается на месте события — пожарные, военные, сотрудники скорой помощи. В Израиле все учителя обучены тому, как вести себя с учениками во время воздушной тревоги: как успокоить ребенка, как купировать приступ тревоги.

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

Это очень важно, и обучать такой "первой психологической помощи" очень важно и нужно. Это не гарантия от возможного ПТСР, но может сильно помочь человеку сохранить связь с реальностью.

Важно понимать, говорит Гершанов, что люди, побывавшие на войне, в гражданской жизни по-прежнему "воюют", и любой триггер, даже самый, на первый взгляд, незначительный может запустить механизм посттравмы. Поэтому израильских психологов учат искать маркеры, на которые нужно обратить внимание.

Это не болезнь

Подобного рода расстройства (слово важное — не болезнь) хорошо корректируются в социуме.

Важно осознать, что люди, прошедшие такие события (ту же войну), не больны, и общество не должно и не имеет право их отторгать или изолировать. Они такие же граждане, но нуждающиеся в помощи.

Лечение животными

Очень развито в Израиле использование животных для психологической помощи. Это могут быть собаки, например. Есть специальные центры, где их готовят.

Канис-терапия в Украине. Фото: Ирина Федосенко / Facebook

Такая собака в состоянии распознать, к примеру, паническую атаку и помочь с ней справиться. В этот момент человеку нужна опора (иногда в физическом смысле) и тот, кому он безраздельно доверяет. Эту роль выполняет животное. Иногда это может быть кролик: час посидеть и погладить — действует не хуже антидепрессантов.

В любом случае, Украине нужно готовиться к эпидемии подобных расстройств и готовиться в целом — государству, обществу, отдельным людям. Чтобы все это не вылилось в эпидемию уличной преступности, семейного насилия и других подобных вещей, которые сопровождают поствоенный период.

Делать это нужно было еще несколько лет назад, но и сейчас не поздно начинать. У этой войны будет много разных последствий, и с ними придется бороться всем вместе.