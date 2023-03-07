Питання дозволів виїзду чоловіків за кордон розглянуть на Ставці, — Данілов
На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача питання про видачу дозволів на виїзд чоловіків за кордон буде розглянуто. Не всі громадяни розуміють, що зобов'язані повернутися до країни після відрядження за кордон, коли їм було надано таку можливість.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Виїзд чоловіків за кордон
На засіданні Ставки будуть розглянуті питання про те, хто, скільки та які відомства давали дозволи на виїзд, щоб гарантувати справедливість та звітність.
Данілов підтримує зміни у законодавстві, спрямовані на посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Секретар РНБО також наголосив, що кожен громадянин України зобов'язаний докладати зусиль для забезпечення перемоги країни у конфлікті. Якщо хтось не може взяти участь у воєнних діях, він має працювати, сплачувати податки чи допомагати як може. Однак неприйнятно ганьбити країну, не повернувшись після відрядження за кордон. Данілов також зазначив, що деякі громадяни зловживають своїми можливостями, використовуючи їх не за призначенням, а це не має бути допущено.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину.
Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку залишити Україну.