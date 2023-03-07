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Вопрос разрешений выезда мужчин за границу рассмотрят на Ставке, — Данилов

7 марта 2023 22:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Секретарь СНБО Алексей Данилов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего вопрос о выдаче разрешений для выезда мужчин за границу будет рассмотрен. Не все граждане понимают, что обязаны вернуться в страну после командировки за границу, когда им была предоставлена такая возможность.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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На заседании Ставки будут рассмотрены вопросы о том, кто, сколько и какие ведомства давали разрешения на выезд, чтобы гарантировать справедливость и отчетность. 

Данилов поддерживает изменения в законодательстве, которые направлены на усиление условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что каждый гражданин Украины обязан прилагать усилия для обеспечения победы страны в конфликте. Если кто-то не может принять участие в военных действиях, он должен работать, платить налоги или помогать, как может. Однако, неприемлемо позорить страну, не вернувшись после командировки за границу. Данилов также отметил, что некоторые граждане злоупотребляют своими возможностями, используя их не по назначению, а это не должно быть допущено.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

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