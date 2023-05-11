Пів року з моменту звільнення Херсона: звернення голови ОВА

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Суспільне

У четвер, 11 травня, рівно пів року, як Сили оборони України звільнили Херсон. Окупанти думали, що вони тут назавжди, проте ЗСУ розбили на друзки такі вигадки росіян.

Про це у своєму зверненні сказав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Сьогодні пів року, як Сили оборони України звільнили Херсон. Окупанти кричали "расія здєсь навсєгда", але українські військові розбили в друзки цю брехливу тезу, як і ворога, який зі зброєю прийшов на наші землі", — зазначив Прокудін.

Він додав, що українські захисники та захисниці крок за кроком звільняють та будуть звільняти тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсона. У мережі з цієї нагоди запустили зворушливий тренд. Верховна Рада, Дія, ДСНС, ТСН, Укрзалізниця та інші на підтримку Херсона трохи змінили свої логотипи.