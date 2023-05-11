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Пол года с момента освобождения Херсона: обращение председателя ОВА

11 мая 2023 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пол года с момента освобождения Херсона: обращение председателя ОВА
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 11 мая, ровно пол года, как Силы обороны Украины освободили Херсон. Оккупанты думали, что они здесь навсегда, однако ВСУ разбили вдребезги такие выдумки россиян.

Об этом в своем обращении сказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Сегодня пол года, как Силы обороны Украины уволили Херсон. Оккупанты кричали "россия здесь навсегда", но украинские военные разбили в щепки этот лживый тезис, как и врага, который с оружием пришел на наши земли", — отметил Прокудин.

Он добавил, что украинские защитники и защитницы шаг за шагом освобождают и будут освобождать временно оккупированные территории.

Напомним, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. В сети по этому случаю запустили трогательный тренд. Верховная Рада, Действие, ГСЧС, ТСН, Укрзализныця и другие в поддержку Херсона несколько изменили свои логотипы.

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