Пол года с момента освобождения Херсона: обращение председателя ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Суспільне

В четверг, 11 мая, ровно пол года, как Силы обороны Украины освободили Херсон. Оккупанты думали, что они здесь навсегда, однако ВСУ разбили вдребезги такие выдумки россиян.

Об этом в своем обращении сказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Сегодня пол года, как Силы обороны Украины уволили Херсон. Оккупанты кричали "россия здесь навсегда", но украинские военные разбили в щепки этот лживый тезис, как и врага, который с оружием пришел на наши земли", — отметил Прокудин.

Он добавил, что украинские защитники и защитницы шаг за шагом освобождают и будут освобождать временно оккупированные территории.

Напомним, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. В сети по этому случаю запустили трогательный тренд. Верховная Рада, Действие, ГСЧС, ТСН, Укрзализныця и другие в поддержку Херсона несколько изменили свои логотипы.