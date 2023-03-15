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Пив з калюж та їв крихти: історія пораненого українського військового, якого знайшли під Бахмутом

15 березня 2023 15:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Врятований військовий Олексій Гордєєв (праворуч)
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Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. Він провів у підвалі 42 дні та пив воду із калюж.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram. 

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За словами Цаплієнка, з дірками від куль та осколків у стегні і спині з пекла його витяг доброволець ЗСУ із Норвегії.

"Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і помираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти", — розповідає журналіст.

Харчувався військовий крихтами — схуд з 80 до 42 кг, а пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача. Зараз Олексій перебуває у шпиталі в Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві.

"Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла. Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяця. Ми разом знайшли нашого Козака! Слава героям!" — написав батько воїна Олександр Гордєєв.

Нагадаємо, під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП росіян. Для цього він використовував протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.

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