Пив з калюж та їв крихти: історія пораненого українського військового, якого знайшли під Бахмутом

Врятований військовий Олексій Гордєєв (праворуч)

Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. Він провів у підвалі 42 дні та пив воду із калюж.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

Дивовижна військова історія

За словами Цаплієнка, з дірками від куль та осколків у стегні і спині з пекла його витяг доброволець ЗСУ із Норвегії.

"Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і помираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти", — розповідає журналіст.

Харчувався військовий крихтами — схуд з 80 до 42 кг, а пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача. Зараз Олексій перебуває у шпиталі в Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві.

"Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла. Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяця. Ми разом знайшли нашого Козака! Слава героям!" — написав батько воїна Олександр Гордєєв.

Нагадаємо, під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП росіян. Для цього він використовував протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.