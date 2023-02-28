Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП
Російські війська пішли на штурм в районі Мар’їнки, що у Донецькій області. Військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади один знищив вісім одиниць ворожої бронетехніки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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Один Javelin зупинив російський штурм
Днями в районі Мар’їнки російські війська вдалися до масованого штурму позицій українських військ. Їхні плани зірвав один військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Використовуючи протитанковий комплекс Javelin і постійно змінюючи вогневі позиції, український десантник знищив п’ять російських танків та три бойові машини піхоти.
Артилерія добила ворога
Довершила знищення штурмового угруповання російських військ українська артилерія.
Також десантники влучним стрілецьким вогнем зупинили ворожу піхоту.
Усього в цьому бою було знищено п’ять танків та сім БМП російських окупаційних військ.
Нагадаємо, що загальна кількість втрачених росією одиниць бронетехніки перевищила 10 тисяч, з них 3 388 — танки, 6 630 — бронемашини.
Фото: Генштаб ЗСУ