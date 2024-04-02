Південь атакують безпілотники — повітряна тривога розповсюджується областями
Повітряна тривога в Україні зараз 2 квітня оголошена через загрозу ударних безпілотників. "Почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 2 квітня
Військові попереджали про рух безпілотників у бік Дніпра та Запоріжжя з Дніпропетровської області.
Таким чином в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу.
Оновлено 02:25. Небезпека торкнулася Харківської області.
Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про рух одного "шахеда" до Дніпра, і ще одного — повз Запоріжжя.
Повітряні сили також попереджають, що БпЛА летить в бік Павлограда Дніпропетровської області.
Оновлено 02:42. "Чергова група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Кривого Рогу", — повідомляють військові.
Оновлено 02:48. Захисники попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Також відбулись пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.
Крім того, зафіксували рух безпілотників у бік Кіровоградської області з Дніпропетровської.
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