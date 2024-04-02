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Південь атакують безпілотники — повітряна тривога розповсюджується областями

2 квітня 2024 02:22
оновлено: 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Південь атакують безпілотники — повітряна тривога розповсюджується областями
Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 2 квітня оголошена через загрозу ударних безпілотників. "Почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 2 квітня

Військові попереджали про рух безпілотників у бік Дніпра та Запоріжжя з Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 2 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:25. Небезпека торкнулася Харківської області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 2 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про рух одного "шахеда" до Дніпра, і ще одного — повз Запоріжжя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили також попереджають, що БпЛА летить в бік Павлограда Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:42. "Чергова група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Кривого Рогу", — повідомляють військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:48. Захисники попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Також відбулись пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.

Південь атакують безпілотники — повітряна тривога розповсюджується областями - фото 7
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 2 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Крім того, зафіксували рух безпілотників у бік Кіровоградської області з Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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