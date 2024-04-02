Юг атакуют беспилотники - воздушная тревога распространяется по областям
Воздушная тревога в Украине сейчас 2 апреля объявлена из-за угрозы ударных беспилотников. "Покраснели" Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 2 апреля
Военные предупреждали о движении беспилотников в сторону Днепра и Запорожья из Днепропетровской области.
Таким образом, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу.
Обновлено 02:25. Опасность затронула Харьковскую область.
В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении одного "шахеда" в Днепр, и еще одного — мимо Запорожья.
Воздушные силы также предупреждают, что БПЛА летит в сторону Павлограда Днепропетровской области.
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