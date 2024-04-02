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Юг атакуют беспилотники - воздушная тревога распространяется по областям

2 апреля 2024 02:22
обновлено: 02:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Юг атакуют беспилотники - воздушная тревога распространяется по областям
Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 2 апреля объявлена из-за угрозы ударных беспилотников. "Покраснели" Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 2 апреля

Военные предупреждали о движении беспилотников в сторону Днепра и Запорожья из Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:25. Опасность затронула Харьковскую область.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении одного "шахеда" в Днепр, и еще одного — мимо Запорожья.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы также предупреждают, что БПЛА летит в сторону Павлограда Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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