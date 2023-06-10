Площа затоплених територій зменшилася удвічі, — очільник Херсонської ОВА

Жінка йде затопленою вулицею внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Фото: Офіс Президента

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, на Херсонщині упродовж дня рівень води значно зменшився. Також вдалося евакуювати близько 2 700 місцевих жителів із затоплених населених пунктів.

Про це Прокудін повідомив в Telegram.

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"В порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4.45 м. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, станом на вечір 10 червня із затоплених територій вдалося евакуювати 2 699 людей, серед яких 178 дітей та 67 осіб з інвалідністю. Крім того, лишаються ще постраждалі українці на окупованих територіях, де наразі затоплено 14 населених пунктів. Проте окупанти не евакуюють місцевих жителів.

Нагадаємо, що ділянки річки Дніпро, які живлять водою Північно-Кримський канал, мають сліди обміління. Саме цей канал є джерелом дніпровської води для Криму.

Також ми повідомляли, що в Херсонській ОВА звернулися до волонтерів, які беруть участь у рятувальній операції в регіоні. Їх закликали бути обережними через погіршення погодних умов.

Додамо, що через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.