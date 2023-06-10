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Площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое, — глава Херсонской ОВА

10 июня 2023 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое, — глава Херсонской ОВА
Женщина идет по затопленной улице в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Фото: Офис Президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, в Херсонской области в течение дня уровень воды значительно уменьшился. Также удалось эвакуировать около 2 700 местных жителей из затопленных населенных пунктов.

Об этом Прокудин сообщил в Telegram.

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"По сравнению с утром средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4.45 м. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львового и Ольговки Бериславского района. До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье. Под водой 37", — говорится в сообщении.

По словам Прокудина, по состоянию на вечер 10 июня из затопленных территорий удалось эвакуировать 2 699 человек, среди которых 178 детей и 67 человек с инвалидностью. Кроме того, остаются еще пострадавшие украинцы на оккупированных территориях, где затоплены 14 населенных пунктов. Однако оккупанты не эвакуируют местных жителей.

Напомним, что участки реки Днепр, питающие водой Северо-Крымский канал, имеют следы обмеления. Именно этот канал является источником днепровской воды для Крыма.

Также мы сообщали, что в Херсонской ОВА обратились к волонтерам, участвующим в спасательной операции в регионе. Их призывали соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Добавим, что из-за засоренности одесского побережья правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

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