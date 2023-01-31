В Україні знову масштабна повітряна тривога

Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу
У всіх областях України знову оголошена повітряна тривога. Причина в активності потенційного носія гіперзвукових ракет "Кинджал" — МіГ-31К у Білорусі.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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Що відомо
В Україні вдруге за день лунає масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про активність тактичної авіації рф, зокрема МіГ-31К над територією Білорусі.
Сьогодні, 31 січня, близько 11:20 по всій території України вже лунала тривога, втім об 11:40 почались відбої.
Варто зазначити, що МіГ-31К — це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українські засоби ППО перехопити не можуть. Тому тривогу оголошено по всіх областях України.
Окрім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Закликаємо не нехтувати сигналами тривоги та перейти до укриттів.
Нагадаємо, станом на 31 січня в акваторії Чорного моря перебувають 12 ворожих кораблів.
Попри те, що у росіян зберігається значний дефіцит крилатих ракет у Чорному морі, вони все одно готують новий ракетний терор. Перед цим ворог може вчергове використати іранські дрони для розвідки.