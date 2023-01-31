В Украине снова масштабная воздушная тревога

Второй раз за день: в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога
Во всех областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Причина в активности потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" — МиГ-31К в Беларуси.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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Что известно
В Украине второй раз за день раздается масштабная воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают об активности тактической авиации россии, в частности МиГ-31К над территорией Беларуси.
Сегодня, 31 января, около 11:20 по всей территории Украины уже звучала тревога, впрочем, в 11:40 начались отбои.
Стоит отметить, что МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинские средства ПВО перехватить не могут. Поэтому тревога объявлена по всем областям Украины.
Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Призываем не пренебрегать сигналами тревоги и перейти к укрытиям.
Напомним, по состоянию на 31 января в акватории Черного моря находятся 12 вражеских кораблей.
Несмотря на то, что у россиян сохраняется значительный дефицит крылатых ракет в Черном море, они готовят новый ракетный террор. Перед этим враг может в очередной раз использовать иранские дроны для разведки.