По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
8 листопада 2023 14:29
Повітряна тривога
В Україні у всіх областях лунає повітряна тривога. Наразі зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К ПКС.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
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Зазначається, що зліт винищувача зафіксували з аеродрому Саваслейка, що на території РФ.
"Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", — написали у повідомленні.
Мапа повітряних тривог
Наразі повітряну тривогу оголошено для всіх регіонів України. Тому загроза є для кожної області, перебувайте в укриттях.
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