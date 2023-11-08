По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Повітряна тривога

В Україні у всіх областях лунає повітряна тривога. Наразі зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К ПКС.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Зазначається, що зліт винищувача зафіксували з аеродрому Саваслейка, що на території РФ.

"Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", — написали у повідомленні.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Мапа повітряних тривог

Наразі повітряну тривогу оголошено для всіх регіонів України. Тому загроза є для кожної області, перебувайте в укриттях.

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