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По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

8 листопада 2023 14:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
По всій Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Повітряна тривога
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні у всіх областях лунає повітряна тривога. Наразі зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К ПКС.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Зазначається, що зліт винищувача зафіксували з аеродрому Саваслейка, що на території РФ.

"Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", — написали у повідомленні.

ракети у повітрі
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Мапа повітряних тривог 

Наразі повітряну тривогу оголошено для всіх регіонів України. Тому загроза є для кожної області, перебувайте в укриттях. 

загроза ракет
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