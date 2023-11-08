По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
В Украине во всех областях раздается воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К ПКС.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Какая угроза
Отмечается, что взлет истребителя зафиксирован с аэродрома Саваслейка на территории РФ.
"Внимание. Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — написали в сообщении.
Карта воздушных тревог
В настоящее время воздушная тревога объявлена для всех регионов Украины. Поэтому угроза есть для каждой области, находитесь в укрытиях.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Также враг атаковал автомобиль со стражами порядка, однако им удалось спастись.
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