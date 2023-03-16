​​​​​​​Побиття строковика на Житомирщині: офіцеру оголосили підозру

Молодший лейтенант побив п’яного солдата

Офіцеру, який побив нетверезого солдата строкової служби, оголосили підозру. Зараз йому обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозра офіцеру

Українському офіцеру, який на Житомирщині побив військовослужбовця строкової служби, оголосили підозру.

Підозра повідомлена за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

П’яний солдат

Слідство попередньо виявило, що 11 березня молодший лейтенант, командир взводу роти охорони військової частини побив військовослужбовця строкової служби.

Причиною цього стало те, що строковик перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За ґрати чи ні

Зараз суд вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, щодо командування цієї військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Нагадаємо, що військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт Гуйва прокоментувало відео, де молодший лейтенант побив строковика. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування, а всі винуватці понесуть сурове покарання.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування у цій справі.

Справу попередньо кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.

За цією статтею офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.