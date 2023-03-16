Избиение срочника в Житомирской области: офицеру объявили подозрение

Младший лейтенант избил пьяного солдата

Офицеру, избившему нетрезвого солдата срочной службы, объявили подозрение. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подозрение офицеру

Украинскому офицеру, который в Житомирской области избил военнослужащего срочной службы, объявили подозрение.

Подозрение уведомлено по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Пьяный солдат

Следствие предварительно установило, что 11 марта младший лейтенант, командир взвода роты охраны воинской части избил военнослужащего срочной службы.

Причиной этого стало то, что срочник находился в состоянии алкогольного опьянения.

За решетку или нет

Сейчас суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в отношении командования этой воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ДБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Напомним, что военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.

Госбюро расследований начало досудебное расследование по этому делу.

Дело предварительно квалифицировали как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

По этой статье офицеру грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.