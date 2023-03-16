Избиение срочника в Житомирской области: офицеру объявили подозрение
Офицеру, избившему нетрезвого солдата срочной службы, объявили подозрение. Сейчас ему выбирают меру пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
-
Индийская авиакомпания наказала пилотов за кофе: детали скандала
-
В Воздушных силах объяснили, какие именно российские ракеты не может сбивать украинское ПВО
-
В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ
-
СБУ задержала инспектора Одесской таможни за систематические взятки
-
В Киеве частично применены стабилизационные отключения, — КГВА
-
Девушка Бонда судится с кинокомпанией и требует миллион долларов компенсации: в чем причина
-
Девин Хейни заставил Ломаченко обиженно замолчать перед боем за титул
-
В Киев с визитом приехал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
-
Государственный банк проиграл суд АМКУ: что обжаловал
-
Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня
Подозрение офицеру
Украинскому офицеру, который в Житомирской области избил военнослужащего срочной службы, объявили подозрение.
Подозрение уведомлено по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Пьяный солдат
Следствие предварительно установило, что 11 марта младший лейтенант, командир взвода роты охраны воинской части избил военнослужащего срочной службы.
Причиной этого стало то, что срочник находился в состоянии алкогольного опьянения.
За решетку или нет
Сейчас суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Кроме того, в отношении командования этой воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ДБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).
Напомним, что военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.
Госбюро расследований начало досудебное расследование по этому делу.
Дело предварительно квалифицировали как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.
По этой статье офицеру грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.