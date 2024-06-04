Вибухи в Бєлгородській області — горить електропідстанція

Пожежа на електропідстанції в Бєлгородській області. Фото: скриншот

У Бєлгородській області Росії, у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляють про атаку дронів, а також у ряді прилеглих населених пунктів вже зникло водо- та електропостачання.

Про це повідомляють росіяни в соцмережах.

Читайте також:

В Бєлгородській області вирує пожежа

Як повідомляється, спалахнула електропідстанція у селищі Жовтневе, де внаслідок "атаки", у населеному пункті зникло світло.

Водночас повідомляється, що через аварію без води залишаються ряд інших населених пунктів:

Жовтневе;

Червоний Жовтень;

Політвіддільне;

Головине;

Малинівка;

Весела Лопань.

Раніше у Бєлгородській області зафіксували удар по російських ЗРК С-300 та С-400 "Тріумф". Вони ймовірно, були атаковані з РСЗВ HIMARS.

Додамо, що не так давно ГУР перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території регіону.