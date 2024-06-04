Вибухи в Бєлгородській області — горить електропідстанція

Поблизу Бєлгорода масштабна пожежа — росіяни скаржаться на атаку дронів
У Бєлгородській області Росії, у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляють про атаку дронів, а також у ряді прилеглих населених пунктів вже зникло водо- та електропостачання.
Про це повідомляють росіяни в соцмережах.
В Бєлгородській області вирує пожежа
Як повідомляється, спалахнула електропідстанція у селищі Жовтневе, де внаслідок "атаки", у населеному пункті зникло світло.
Водночас повідомляється, що через аварію без води залишаються ряд інших населених пунктів:
- Жовтневе;
- Червоний Жовтень;
- Політвіддільне;
- Головине;
- Малинівка;
- Весела Лопань.
Раніше у Бєлгородській області зафіксували удар по російських ЗРК С-300 та С-400 "Тріумф". Вони ймовірно, були атаковані з РСЗВ HIMARS.
Додамо, що не так давно ГУР перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території регіону.
Читайте Новини.LIVE!