Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Поблизу Бєлгорода масштабна пожежа — росіяни скаржаться на атаку дронів arrow

Поблизу Бєлгорода масштабна пожежа — росіяни скаржаться на атаку дронів

4 червня 2024 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Бєлгородській області — горить електропідстанція
Пожежа на електропідстанції в Бєлгородській області. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Бєлгородській області Росії, у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляють про атаку дронів, а також у ряді прилеглих населених пунктів вже зникло водо- та електропостачання.

Про це повідомляють росіяни в соцмережах

Читайте також:

В Бєлгородській області вирує пожежа

Як повідомляється, спалахнула електропідстанція у селищі Жовтневе, де внаслідок "атаки", у населеному пункті зникло світло.

Водночас повідомляється, що  через аварію без води залишаються ряд інших населених пунктів:

  • Жовтневе;
  • Червоний Жовтень;
  • Політвіддільне;
  • Головине;
  • Малинівка;
  • Весела Лопань.

Раніше у Бєлгородській області зафіксували удар по російських ЗРК С-300 та С-400 "Тріумф". Вони ймовірно, були атаковані з РСЗВ HIMARS.

Додамо, що не так давно ГУР перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території регіону.

Україна
вибух
електроенергія
Бєлгородська область
Росія
Бєлгород

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня