Взрывы в Белгородской области — горит электроподстанция

Близ Белгорода масштабный пожар — россияне жалуются на атаку дронов
В Белгородской области России во вторник, 4 июня, вспыхнул пожар на одной из электроподстанций. Местные жители сообщают об атаке дронов, а также в ряде близлежащих населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.
Об этом сообщают соцсети.
В Белгородской области пожар
Как сообщается, вспыхнула электроподстанция в поселке Октябрьское, где в результате "атаки" в населенном пункте исчез свет.
В то же время сообщается, что из-за аварии без воды остаются ряд других населенных пунктов:
- Октябрьское;
- Красный Октябрь;
- Политотдельное;
- Головино;
- Малиновка;
- Веселая Лопань.
Напомним, ранее в Белгородской области зафиксировали удар по российским ЗРК С-300 и С-400 "Триумф", которые, вероятно, были атакованы из РСЗО HIMARS.
Добавим, что недавно ГУР перехватило разговор россиян, в котором они жаловались на падение российских авиабомб на территории региона.
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