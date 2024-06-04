Взрывы в Белгородской области — горит электроподстанция

Пожар на электроподстанции в Белгородской области. Фото: скриншот

В Белгородской области России во вторник, 4 июня, вспыхнул пожар на одной из электроподстанций. Местные жители сообщают об атаке дронов, а также в ряде близлежащих населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается, вспыхнула электроподстанция в поселке Октябрьское, где в результате "атаки" в населенном пункте исчез свет.

В то же время сообщается, что из-за аварии без воды остаются ряд других населенных пунктов:

Октябрьское;

Красный Октябрь;

Политотдельное;

Головино;

Малиновка;

Веселая Лопань.

Напомним, ранее в Белгородской области зафиксировали удар по российским ЗРК С-300 и С-400 "Триумф", которые, вероятно, были атакованы из РСЗО HIMARS.

Добавим, что недавно ГУР перехватило разговор россиян, в котором они жаловались на падение российских авиабомб на территории региона.