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Близ Белгорода масштабный пожар — россияне жалуются на атаку дронов

4 июня 2024 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Белгородской области — горит электроподстанция
Пожар на электроподстанции в Белгородской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Белгородской области России во вторник, 4 июня, вспыхнул пожар на одной из электроподстанций. Местные жители сообщают об атаке дронов, а также в ряде близлежащих населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается, вспыхнула электроподстанция в поселке Октябрьское, где в результате "атаки" в населенном пункте исчез свет.

В то же время сообщается, что из-за аварии без воды остаются ряд других населенных пунктов:

  • Октябрьское;
  • Красный Октябрь;
  • Политотдельное;
  • Головино;
  • Малиновка;
  • Веселая Лопань.

Напомним, ранее в Белгородской области зафиксировали удар по российским ЗРК С-300 и С-400 "Триумф", которые, вероятно, были атакованы из РСЗО HIMARS.

Добавим, что недавно ГУР перехватило разговор россиян, в котором они жаловались на падение российских авиабомб на территории региона.

Украина
взрыв
электроэнергия
Белгородская область
Россия
Бєлгород

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