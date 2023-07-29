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Подоляк прокоментував, чи видалять з сайту Президента України російську мову

29 липня 2023 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Подоляк прокоментував, чи видалять з сайту Президента України російську мову
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли зникне російська мова з сайту Президента. Як відомо, раніше з'явилася петиція з проханням прибрати російську з платформи.

Про це йшлося в інтерв'ю Подоляка журналісту Василю Голованову.

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Коли приберуть російську мову з сайту Офісу Президента

Зазначається, що петиція з проханням забрати російську мову з президентського ресурсу вже зібрала понад 25 тис. підписів.

На запитання, коли це станеться, радник ОП не дав точної відповіді. Однак він запевнив, що російську "безумовно знімуть із сайту". 

"Ми знімемо мову безумовно, не бачу тут ніякої проблеми. Це технічно потрібно буде зробити, зараз наші айтішники внутрішні скажуть як це ми маємо переписати", — розповів Подоляк.

Також за його словами, має бути підписане очільником Офісу Президента внутрішнє розпорядження, в якому вказано, якими мовами повинен вестись сайт.

Відповідно, Подоляк нагадав, що теперішньому розпорядженню понад 10 років, адже воно не змінювалося від часів президенства Леоніда Кучми.

"До речі російською останнім часом практично тільки промови президента були і т.д. Тобто ніякої інформації додаткової не публікувалось. Тому немає сенсу тримати цю мову, яка вже не виконує ніякої очевидної ролі як такої", — додав Подоляк.

Нагадаємо, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що розпочав перевірку щодо застосування державної мови в Укрзалізниці. Товариство втрапило в мовний скандал через використання російської мови в квитках міжнародного сполучення.

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