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Подоляк прокомментировал, удалят ли с сайта Президента Украины российский язык

29 июля 2023 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Подоляк прокомментировал, удалят ли с сайта Президента Украины российский язык
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, когда исчезнет российский язык с сайта Президента. Как известно, ранее появилась петиция с просьбой убрать русский с платформы.

Об этом говорилось в интервью Подоляка журналисту Василию Голованову.

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Отмечается, что петиция с просьбой убрать российский язык из президентского ресурса уже собрала более 25 тыс. подписей.

На вопрос, когда это произойдет, советник ОП не дал точного ответа. Однако он заверил, что российский "безусловно снимут с сайта".

"Мы снимем язык безусловно, не вижу здесь никакой проблемы. Это технически нужно будет сделать, сейчас наши айтишники внутренние скажут, как это мы должны переписать", — рассказал Подоляк.

Также, по его словам, должно быть подписано главой Офиса Президента внутреннее распоряжение, в котором указано, на каких языках должен вестись сайт.

Соответственно Подоляк напомнил, что нынешнему распоряжению более 10 лет, ведь оно не менялось со времен президентства Леонида Кучмы.

"Кстати на русском в последнее время практически только речи президента были и т.д. То есть никакой информации дополнительной не публиковалось. Поэтому нет смысла держать этот язык, который уже не исполняет никакой очевидной роли как таковой", — добавил Подоляк.

Напомним, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что начал проверку по применению государственного языка в Укрзализныце. Общество попало в речевой скандал из-за использования русского языка в билетах международного сообщения.

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