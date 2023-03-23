Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на небажання Угорщини заарештовувати путіна. За його словами, країна продовжує обнуляти свою репутацію.

Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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"До речі сьогодні ще раз Угорщина проявила себе. Вони можуть казати все що завгодно, це питання чи хочуть вони дотримуватись правил", — наголосив Подоляк.

Він зазначив, що світ та міждержавні відносини не є абстракцією. За словами радника, країни, які підписують певні документи, мають виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію, а після цього вона буде мати інші складнощі щодо спілкування у ЄС. Мова про кредити та гроші, ринки збуту і загалом зниження репутації", — додав Подоляк.

Нагадаємо, попри ордер Міжнародного кримінального суду, влада Угорщини відмовляється арештовувати путіна, якщо той прибуде до країни. Там заявляють, що статут МКС не впроваджений в Угорщині.

Також ми писали, що Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента росії володимира путіна.

Додамо, в Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.