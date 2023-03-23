Подоляк прокомментировал отказ Венгрии арестовать путина

Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на нежелание Венгрии арестовывать путина. По его словам, страна продолжает обнулять свою репутацию.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что мир и межгосударственные отношения не абстракция. По словам советника, страны, подписывающие определенные документы, должны выполнять взятые на себя обязательства.

"То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности по общению в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации", — добавил Подоляк.

Напомним, несмотря на ордер Международного уголовного суда, власти Венгрии отказываются арестовывать путина, если тот прибудет в страну. Там заявляют, что устав МКС не введен в Венгрии.

Также мы писали, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче международного ордера на арест президента россии владимира путина.

Добавим, в Офисе венгерского премьер-министра Виктора Орбана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.