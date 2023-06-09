Подоляк жорстко розкритикував заяву ООН про Каховську ГЕС

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google.com

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дуже здивований реакцією та заявами ООН щодо руйнування Каховської ГЕС. Росіяни щоденно вбивають сотні українців та принижують міжнародне право та Статут організації.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

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Реакція Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував заяву представника офісу верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренса.

"Обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС, занадто незрозумілі", — грайливо заявляє чиновник ООН Лоуренс. Справді не зрозумілі? Так само, як НЕ зрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України, масові вбивства цивільного населення, систематичні обстріли ракетами великих населених пунктів України, руйнування тисячі лікарень і шкіл, стерті з лиця землі Соледар/Бахмут і ще тисяча містечок", — написав Подоляк.

Окрім того, він згадав масові поховання в Бучі та Гостомелі, а також заявив про принижене міжнародне право та Статут ООН.

"Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", — йдеться у повідомленні.

Допис Подоляка у Twitter. Фото: скриншот

Що передувало

Представник офісу верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС "залишаються неясними".

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", — заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Він також заявив, що поки що нібито не можна говорити про те, що було скоєно воєнний злочин.

Інші коментарі представників ООН

Напередодні речник генсека ООН Стефан Дюжаррік сказав, що ООН присутня в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ та надає гуманітарну допомогу.

"Наскільки мені відомо, ми не беремо участі у фізичному порятунку, оскільки в нас немає таких можливостей та обладнання, які дають змогу робити це в масовому масштабі. Судячи з того, що я бачив, цим займаються переважно військові, поліція та інші екстрені служби", — сказав він.

За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії.