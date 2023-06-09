Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк жестко раскритиковал заявление ООН о Каховской ГЭС arrow

Подоляк жестко раскритиковал заявление ООН о Каховской ГЭС

9 июня 2023 22:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подоляк жестко раскритиковал заявление ООН о Каховской ГЭС
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк очень удивлен реакцией и заявлениями ООН по разрушению Каховской ГЭС. Россияне ежедневно убивают сотни украинцев и унижают международное право и Устав организации.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

Читайте также:

Реакция Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике заявление представителя офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса.

"Обстоятельства, повлекшие разрушение Каховской ГЭС, слишком непонятны", — игриво заявляет чиновник ООН Лоуренс. Действительно непонятны? Так же как не понятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар/Бахмут и еще тысяча городков", — написал Подоляк.

Кроме того, он упомянул массовые захоронения в Буче и Гостомеле, а также заявил об униженном международном и Уставе ООН.

"Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", — говорится в сообщении.

скриншот
Сообщение Подоляка в Twitter. Фото: скриншот

Что предшествовало

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными".

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.

Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.

Другие заявления представителей ООН

Накануне спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что ООН присутствует в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ и оказывает гуманитарную помощь.

"Насколько мне известно, мы не участвуем в физическом спасении, поскольку у нас нет таких возможностей и оборудования, которые позволяют делать это в массовом масштабе. Судя по тому, что я видел, этим занимаются преимущественно военные, полиция и другие экстренные службы", — сказал он.

По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас