Подоляк жестко раскритиковал заявление ООН о Каховской ГЭС

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google.com

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк очень удивлен реакцией и заявлениями ООН по разрушению Каховской ГЭС. Россияне ежедневно убивают сотни украинцев и унижают международное право и Устав организации.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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Реакция Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике заявление представителя офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса.

"Обстоятельства, повлекшие разрушение Каховской ГЭС, слишком непонятны", — игриво заявляет чиновник ООН Лоуренс. Действительно непонятны? Так же как не понятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар/Бахмут и еще тысяча городков", — написал Подоляк.

Кроме того, он упомянул массовые захоронения в Буче и Гостомеле, а также заявил об униженном международном и Уставе ООН.

"Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", — говорится в сообщении.

Сообщение Подоляка в Twitter. Фото: скриншот

Что предшествовало

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными".

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.

Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.

Другие заявления представителей ООН

Накануне спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что ООН присутствует в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ и оказывает гуманитарную помощь.

"Насколько мне известно, мы не участвуем в физическом спасении, поскольку у нас нет таких возможностей и оборудования, которые позволяют делать это в массовом масштабе. Судя по тому, что я видел, этим занимаются преимущественно военные, полиция и другие экстренные службы", — сказал он.

По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.