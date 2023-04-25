Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

У той час як українці очікують на контрнаступ українських військових сил (ЗСУ) у відповідь на атаки сил Донецької та Луганської народних республік, колишні мирні жителі України готуються до захисту своїх будинків і селищ. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що журналісти та оглядачі ставлять однотипні питання офіційним особам, а фанати та інвестори чекають нових поворотів подій.

Про це повідомив Михайло Подоляк.

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Подоляк сказав, що журналісти ставлять однотипні питання всім, кого можна назвати "офіційною особою". Так звані вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями.

За словами Подоляка, варто враховувати, що люди, які залишили свої будинки внаслідок військового конфлікту, часто опиняються без засобів для існування та натрапляють на труднощі, у тому числі з проблемами психологічного характеру.

У зв'язку з цим, окрім створення фільмів та інших творів мистецтва, необхідно також забезпечувати соціальну та психологічну підтримку постраждалим від конфлікту людям.

"Військові оглядачі" сперечаються, чи "другий сезон" буде таким же вдалим, як перший. Політичні аналітики попереджають: якщо перегляди впадуть, інвестори замисляться, чи серіал продовжуватиме на третій сезон. "Фанати" незадоволені: фото зруйнованих пейзажів та поранених людей вже не чіпляють, а шоуранери демонструють недостатню креативність", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що західні засоби масової інформації публікують неправдиву інформацію, яку спростовують в Офісі Президента. Фейки про підготовку України до ударів по Москві грають на руку російській пропаганді.