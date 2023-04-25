Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк розповів про важливість інформаційної тиші перед контрнаступом ЗСУ arrow

Подоляк розповів про важливість інформаційної тиші перед контрнаступом ЗСУ

25 квітня 2023 18:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк розповів про важливість інформаційної тиші перед контрнаступом ЗСУ
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У той час як українці очікують на контрнаступ українських військових сил (ЗСУ) у відповідь на атаки сил Донецької та Луганської народних республік, колишні мирні жителі України готуються до захисту своїх будинків і селищ. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що журналісти та оглядачі ставлять однотипні питання офіційним особам, а фанати та інвестори чекають нових поворотів подій.

Про це повідомив Михайло Подоляк.

Читайте також:

Що сказав Подоляк про контрнаступ

Подоляк сказав, що журналісти ставлять однотипні питання всім, кого можна назвати "офіційною особою". Так звані вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями.

За словами Подоляка, варто враховувати, що люди, які залишили свої будинки внаслідок військового конфлікту, часто опиняються без засобів для існування та натрапляють на труднощі, у тому числі з проблемами психологічного характеру.

У зв'язку з цим, окрім створення фільмів та інших творів мистецтва, необхідно також забезпечувати соціальну та психологічну підтримку постраждалим від конфлікту людям.

"Військові оглядачі" сперечаються, чи "другий сезон" буде таким же вдалим, як перший. Політичні аналітики попереджають: якщо перегляди впадуть, інвестори замисляться, чи серіал продовжуватиме на третій сезон. "Фанати" незадоволені: фото зруйнованих пейзажів та поранених людей вже не чіпляють, а шоуранери демонструють недостатню креативність", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що західні засоби масової інформації публікують неправдиву інформацію, яку спростовують в Офісі Президента. Фейки про підготовку України до ударів по Москві грають на руку російській пропаганді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB