Подоляк рассказал про важность информационной тишины перед контрнаступлением ВСУ
В то время как украинцы ожидают контрнаступления украинских военных сил (ВСУ) в ответ на атаки сил Донецкой и Луганской народных республик, бывшие мирные жители Украины готовятся к защите своих домов и селений. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что журналисты и обозреватели задают однотипные вопросы официальным лицам, а фанаты и инвесторы ждут новых поворотов событий.
Об этом сообщил Михаил Подоляк.
Что сказал Подоляк про контрнаступление
Подоляк сказал, что журналисты задают однотипные вопросы всем, кого можно назвать "официальным лицом". Так называемые болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за "куриными крылышками".
По словам Подоляка, стоит учитывать, что люди, покинувшие свои дома в результате военного конфликта, часто оказываются без средств к существованию и сталкиваются с различными трудностями, в том числе с проблемами психологического характера.
В связи с этим, помимо создания фильмов и других произведений искусства, необходимо также обеспечивать социальную и психологическую поддержку пострадавшим от конфликта людям.
"Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким же удачным, как первый. Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продлевать ли сериал на третий сезон. "Фанаты" недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоураннеры демонстрируют недостаточную креативность", — сказал Подоляк.
Напомним, что западные средства массовой информации публикуют неправдивую информацию, которую опровергают в Офисе Президента. Фейки о подготовке Украины к ударам по Москве играют на руку российской пропаганде.