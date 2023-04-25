Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

В то время как украинцы ожидают контрнаступления украинских военных сил (ВСУ) в ответ на атаки сил Донецкой и Луганской народных республик, бывшие мирные жители Украины готовятся к защите своих домов и селений. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что журналисты и обозреватели задают однотипные вопросы официальным лицам, а фанаты и инвесторы ждут новых поворотов событий.

Об этом сообщил Михаил Подоляк.

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Подоляк сказал, что журналисты задают однотипные вопросы всем, кого можно назвать "официальным лицом". Так называемые болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за "куриными крылышками".

По словам Подоляка, стоит учитывать, что люди, покинувшие свои дома в результате военного конфликта, часто оказываются без средств к существованию и сталкиваются с различными трудностями, в том числе с проблемами психологического характера.

В связи с этим, помимо создания фильмов и других произведений искусства, необходимо также обеспечивать социальную и психологическую поддержку пострадавшим от конфликта людям.

"Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким же удачным, как первый. Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продлевать ли сериал на третий сезон. "Фанаты" недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоураннеры демонстрируют недостаточную креативность", — сказал Подоляк.

Напомним, что западные средства массовой информации публикуют неправдивую информацию, которую опровергают в Офисе Президента. Фейки о подготовке Украины к ударам по Москве играют на руку российской пропаганде.