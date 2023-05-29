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Подоляк розповів, що потрібно Україні для "реальної безпеки"

29 травня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк розповів, що потрібно Україні для "реальної безпеки"
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість у тому, що найважливішим аспектом у процесі відновлення після воєнних дій в Україні має стати утворення демілітаризованого простору. Він вважає, що такий простір, протяжністю від 100 до 120 кілометрів, має бути створений у межах Бєлгородської, Брянської, Курської та Ростовської областей Російської Федерації.

Про це повідомив Михайло Подоляк.

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Подоляк зазначає, що для забезпечення захисту мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей від можливих обстрілів необхідно встановити ефективні бар'єри для запобігання майбутнім агресіям.

У своїй заяві радник наголошує, що демілітаризація зазначених територій у Росії безсумнівно стане обов'язковим заходом для забезпечення безпеки сусідніх українських областей.

"Як перший крок у створенні такої зони, передбачається запровадження міжнародного контролю за її дотриманням", — додав Подоляк.

Таким чином, основна ідея цієї пропозиції полягає у створенні безпечного простору між Україною та Росією, який виступатиме у ролі фізичного перешкодника, який стримує можливі майбутні військові агресії.

Михайло Подоляк переконаний, що така зона стане життєво необхідним заходом для захисту українських громадян від потенційної загрози. Він також зазначає, що для спостереження за дотриманням демілітаризації у початковій стадії її існування необхідне залучення міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, що в Офісі Президента України відреагували на "пропозиції" Олександра Лукашенка про "роздачу" ядерної зброї.

За словами Михайла Подоляка, РФ та Білорусія підривають принципи глобальної безпеки, тому потрібна жорстка позиція інших ядерних країн.

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