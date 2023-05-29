Подоляк рассказал, что нужно Украине для "реальной безопасности"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что важнейшим аспектом в процессе восстановления после военных действий на Украине должно стать образование демилитаризованного пространства. Он считает, что такое пространство, протяжённостью от 100 до 120 километров, должно быть создано в пределах Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей Российской Федерации.

Об этом сообщил Михаил Подоляк.

Читайте также:

Реальная безопасность для Украины

Подоляк указывает, что для обеспечения защиты жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей от возможных обстрелов, необходимо установить эффективные барьеры для предотвращения будущих агрессий.

В своем заявлении, советник подчеркивает, что демилитаризация указанных территорий в России несомненно станет обязательной мерой для обеспечения безопасности соседних украинских областей.

"В качестве первого шага в создании такой зоны, предполагается введение международного контроля за ее соблюдением", — добавил Подоляк.

Таким образом, основная идея этого предложения заключается в создании безопасного пространства между Украиной и Россией, которое будет выступать в роли физического преградителя, сдерживающего возможные будущие военные агрессии.

Михаил Подоляк убежден, что такая зона станет жизненно необходимой мерой для защиты украинских граждан от потенциальной угрозы. Он также отмечает, что для наблюдения за соблюдением демилитаризации в начальной стадии ее существования, необходимо вовлечение международных наблюдателей.

Напомним, что в Офисе Президента Украины отреагировали на "предложения" Александра Лукашенко о "раздаче" ядерного оружия.

По словам Михаила Подоляка, РФ и Белоруссия подрывают принципы глобальной безопасности, поэтому нужна жесткая позиция других ядерных стран.