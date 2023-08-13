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Подоляк відреагував на ймовірний обстріл судна "Сукра Окан"

13 серпня 2023 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк відреагував на ймовірний обстріл судна "Сукра Окан"
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на ймовірний обстріл цивільного судна "Сукра Окан" у Чорному морі. За його словами, Україна обере оптимальну відповідь.

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережі X.

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Реакція Подоляка

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", — наголосив він.

За його словами, цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

Подоляк додав, що Україна зробить висновки й обере оптимальну відповідь.

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Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, аби зупинити цивільне судно, що рухалось в порт Ізмаїл на Одещині. 

Також ми писали, що в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

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