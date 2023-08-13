Подоляк отреагировал на вероятный обстрел судна "Сукра Окан"

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на вероятный обстрел гражданского судна "Сукра Окан" в Черном море. По его словам, Украина выберет оптимальный ответ.

Об этом Михаил Подоляк написал в соцсети X.

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Реакция Подоляка

"Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", следовавшего в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", — подчеркнул он.

По его словам, этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества.

Подоляк добавил, что Украина сделает выводы и выберет оптимальный ответ.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, двигавшееся в порт Измаил, что в Одесской области.

Также мы писали, что в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.