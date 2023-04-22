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Подоляк відреагував на заяви Італії про переговори України і РФ

22 квітня 2023 16:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Подоляк відреагував на заяви Італії про переговори України і РФ
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тлі заяви італьського глави Міноборони радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк нагадав, що у питанні війни Росії проти України немає місць подібним "мирним врегулюванням". Це не "міфічний конфлікт", а зумисна війна на винищення.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

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Реакція Подоляка

"Знову до основ ... Коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує тільки "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ. Після 423 днів кривавої війни це неможливо", — наголосив Подоляк.

Він додав, що це зумисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". І тут немає простору для якогось там "врегулювання".

Що передувало

Нещодавно глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що для того, щоб зупинити конфлікт необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів. Посередником у цих перемовинах може бути Китай.

За його словами, Італія в контексті війни в Україні рухається двома основними напрямками.

"Перший — це допомога: ми повинні гарантувати Україні право захищатися. Але з іншого — існує постійне і щоденне зобов’язання намагатися побудувати стіл для миру. Тому що зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", — вважає Крозетто.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон прагне посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він хоче звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.

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