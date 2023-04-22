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Подоляк отреагировал на заявления Италии о переговорах Украины и РФ

22 апреля 2023 16:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подоляк отреагировал на заявления Италии о переговорах Украины и РФ
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На фоне заявления итальянского главы Минобороны советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк напомнил, что в вопросе войны России против Украины нет мест подобным "мирным урегулированием". Это не "мифический конфликт", а умышленная война на уничтожение.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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Реакция Подоляка

"Снова к основам... Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только" сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ. После 423 дней кровавой войны это невозможно", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". И здесь нет простора для какого-то там "урегулирования".

Что предшествовало

Недавно глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что для того, чтобы остановить конфликт, необходимо попытаться посадить Украину и РФ за стол переговоров. Посредником в этих переговорах может стать Китай.

По его словам, Италия в контексте войны в Украине двигается двумя основными направлениями.

"Первый — это помощь: мы должны гарантировать Украине право защищаться. Но с другой — существует постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира. Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", — считает Крозетто.

Напомним, недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хочет обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.

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