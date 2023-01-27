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Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

27 січня 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення представниці МЗС росії Марії Захарової. Вона звинуватила країни НАТО у розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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Марія Захарова вкотре спробувала заспокоїти росіян щодо постачання Україні зброї та танків. Вона запевняла, що новітня техніка не зможе змінити ситуацію на користь України. Захарова традиційно звинуватила країни НАТО в розширенні конфлікту.

"Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було питань. Постачання танків виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною і з нашим. народом", — сказала вона.

Що сказав Подоляк

Подоляк наповнив росії, що саме вона вторглася в Україну і вбиває громадянське населення. Він підкреслив, що немає жодного конфлікту між Росією на НАТО, є лише оборона України.

"Як би чітко пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що Росія є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що росія в короткостроковій перспективі зазнає низки поразок на полі бою. Вони запустять процес розпаду та остаточної деморалізації у російській армії. В результаті згодом війна з Україною спричинить розпад самої росії.

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