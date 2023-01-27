Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення представниці МЗС росії Марії Захарової. Вона звинуватила країни НАТО у розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Заява Захарової

Марія Захарова вкотре спробувала заспокоїти росіян щодо постачання Україні зброї та танків. Вона запевняла, що новітня техніка не зможе змінити ситуацію на користь України. Захарова традиційно звинуватила країни НАТО в розширенні конфлікту.

"Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було питань. Постачання танків виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною і з нашим. народом", — сказала вона.

Що сказав Подоляк

Подоляк наповнив росії, що саме вона вторглася в Україну і вбиває громадянське населення. Він підкреслив, що немає жодного конфлікту між Росією на НАТО, є лише оборона України.

"Як би чітко пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що Росія є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що росія в короткостроковій перспективі зазнає низки поразок на полі бою. Вони запустять процес розпаду та остаточної деморалізації у російській армії. В результаті згодом війна з Україною спричинить розпад самої росії.