Подоляк отреагировал на обвинения Захаровой в расширении конфликта: о чем идет речь
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на обвинения представительницы МИД рф Марии Захаровой. Она обвинила страны НАТО в расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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Заявление Захаровой
Мария Захарова в очередной раз попыталась успокоить россиян по поводу поставок Украине оружия и танков. Она уверяла, что новейшая техника не сможет изменить ситуацию в пользу Украины. При этом Захарова традиционно обвинила страны НАТО в расширении конфликта.
"Хотели бы еще раз напомнить, что любое попадающее в Украину западное вооружение становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Поставки танков выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", — сказала она.
Что сказал Подоляк
Подоляк наполнил рф, что именно она вторглась в Украину и убивает гражданское население. Он подчеркнул, что нет никакого конфликта между рф на НАТО, есть только оборона Украины.
"Как бы четко объяснить российскому МИД и другим госучреждениям, что рф является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины своего права на жизнь", — написал он в Twitter.
Напомним, ранее Михаил Подоляк заявлял, что россия в краткосрочной перспективе потерпит ряд поражений на поле боя. Они запустят процесс распада и окончательной деморализации в российской армии. В результате со временем война с Украиной повлечет за собой распад самой россии.