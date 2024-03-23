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Подоляк заявив, що теракт у ТЦ Крокус відвернув увагу світу від терору РФ в Україні

23 березня 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк заявив, що теракт у ТЦ Крокус відвернув увагу світу від терору РФ в Україні
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: REUTERS/Anna Voitenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що теракт у московському торговому центрі "Крокус" відвернув увагу світу від російського терору в Україні. Він звернув увагу на цей фактор, який багато хто пропустив повз увагу.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону у суботу, 23 березня.

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Теракт у ТЦ "Крокус"

Подоляк зазначив, що теракт у Москві стався після того, як Росія два дні гатила по українській цивільній інфраструктурі.

"РФ проводить терористичні дії проти великої держави, безпосередньо атакуючи енергетичну та критичну інфраструктуру і завдаючи удар восьмими ракетами по ДніпроГЕС. Після цього ввечері стається теракт, який повністю міняє інформаційний порядок денний у великій кількості країн з того, що зробила Росія в Україні, на те, що відбулося в "Крокус-Сіті", — розповів радник керівника ОП.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого. 

Офіс президента
росія
війна
Михайло Подоляк
росіяни
Україна
окупанти
ТЦ Крокус

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