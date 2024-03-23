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Подоляк заявил, что теракт в ТЦ Крокус отвлек внимание мира от террора РФ в Украине

23 марта 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк заявил, что теракт в ТЦ Крокус отвлек внимание мира от террора РФ в Украине
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: REUTERS/Anna Voitenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что теракт в московском торговом центре "Крокус" отвлек внимание мира от российского террора в Украине. Он обратил внимание на этот фактор, который многие пропустили мимо.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона в субботу, 23 марта.

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Теракт в ТЦ "Крокус"

Подоляк отметил, что теракт в Москве произошел после того, как Россия два дня била по украинской гражданской инфраструктуре.

"РФ проводит террористические действия против большого государства, непосредственно атакуя энергетическую и критическую инфраструктуру и нанося удар восемью ракетами по ДнепроГЭС. После этого вечером происходит теракт, который полностью меняет информационную повестку дня в большом количестве стран с того, что сделала Россия в Украине, на то, что произошло в "Крокус-Сити", — рассказал советник руководителя ОП.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.

Офис президента
россия
война
Михаил Подоляк
россияне
Украина
оккупанты
ТЦ Крокус

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