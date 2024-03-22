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Подоляк заперечив, що США вимагали зупинити удари по НПЗ Росії

22 березня 2024 16:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Подоляк заперечив, що США вимагали зупинити удари по НПЗ Росії
Михайло Подоляк. Фото: Вікна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував інформацію, що Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації. Він наголосив, що ніхто не може вказувати, як українці мають захищатися від загарбників.

Про це Подоляк в ефірі російського інформаційного каналу "Дождь" у п'ятницю, 22 березня.

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"Це фіктивна інформація. Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни", — сказав Подоляк.

Він додав, що паливо є одним з головних інструментів ведення війни, тож Україна не припинить завдавати ударів по інфраструктурі РФ.

Раніше ми розповідали, що, за інформацією видання Financial Times, Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на нафтопереробні заводи у Росії. Пояснюють це тим, що удари можуть підвищити світові ціни на нафту, а також спровокують помсту.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду.

Офіс президента
війна
Михайло Подоляк
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нафта
війна в Україні

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