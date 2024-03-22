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Подоляк возразил, что США потребовали остановить удары по НПЗ России

22 марта 2024 16:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подоляк возразил, что США потребовали остановить удары по НПЗ России
Михаил Подоляк. Фото: Вікна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию, что Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре Российской Федерации. Он подчеркнул, что никто не может указывать, как украинцы должны защищаться от захватчиков.

Об этом Подоляк сказал в эфире российского информационного канала "Дождь" в пятницу, 22 марта.

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"Это фиктивная информация. Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны", — сказал Подоляк.

Он добавил, что топливо является одним из главных инструментов ведения войны, поэтому Украина не перестанет наносить удары по инфраструктуре РФ.

Ранее мы рассказывали, что, по информации Financial Times, Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Объясняют это тем, что удары могут повысить мировые цены на нефть, а также спровоцируют месть.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, комментируя якобы призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила, что они являются законными целями с военной точки зрения.

Офис президента
война
Михаил Подоляк
Украина
обстрелы
нефть
война в Украине

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