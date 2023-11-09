Погода на нашому боці — Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Суспільне Одеса

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що зараз усі ракетоносії російських окупантів перебувають у пунктах базування. Тому погодні умови на боці нашої держави.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Море роздуває шторм, зараз він посилився і більшість кораблів ворога заведено в пункти базування. Станом на зараз в Чорному морі залишилося три одиниці, в Азовському — одна, всі ракетоносії і великі десантні кораблі — в пунктах базування", — наголосила Гуменюк.

Порушення РФ міжнародних правил

Своєю чергою у Військово-Морських Силах ЗСУ теж підтвердили таку інформацію.

У відомстві додали, що протягом доби в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснило до Азовського моря 21 судно, серед них чотири рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря рухалося 22 судна, з них одне продовжило рух за напрямком протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що плаває під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.