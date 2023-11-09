Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Погода на нашому боці — Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі arrow

Погода на нашому боці — Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі

9 листопада 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Погода на нашому боці — Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі
Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Суспільне Одеса
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що зараз усі ракетоносії російських окупантів перебувають у пунктах базування. Тому погодні умови на боці нашої держави.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Чому ракетоносії РФ перебувають на базах

"Море роздуває шторм, зараз він посилився і більшість кораблів ворога заведено в пункти базування. Станом на зараз в Чорному морі залишилося три одиниці, в Азовському — одна, всі ракетоносії і великі десантні кораблі — в пунктах базування", — наголосила Гуменюк.

Порушення РФ міжнародних правил

Своєю чергою у Військово-Морських Силах ЗСУ теж підтвердили таку інформацію. 

У відомстві додали, що протягом доби в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснило до Азовського моря 21 судно, серед них чотири рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря рухалося 22 судна, з них одне продовжило рух за напрямком протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що плаває під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі