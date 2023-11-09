Погода на нашей стороне — Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Суспільне Одесса

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас все ракетоносители российских оккупантов находятся в пунктах базирования. Поэтому погодные условия на стороне нашего государства.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Море раздувает шторм, сейчас он усилился и большинство кораблей врага заведены в пункты базирования. По состоянию на сейчас в Черном море осталось три единицы, в Азовском — одна, все ракетоносители и большие десантные корабли — в пунктах базирования", — подчеркнула Гуменюк.

Нарушение РФ международных правил

В свою очередь в Военно-Морских Силах ВСУ тоже подтвердили такую информацию.

В ведомстве добавили, что в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершило к Азовскому морю 21 судно, среди них четыре двигались из пролива Босфор. К Черному морю двигались 22 судна, из них одно продолжило движение по направлению пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее российские войска выпустили ракету, поразившую верхнюю часть коммерческого морского судна, плавающего под либерийским флагом. Ракета ударила по судну, когда оно заходило в порт в Одесской области.