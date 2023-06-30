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Політичний експерт розповів про ядерну зброю у Білорусі: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

30 червня 2023 17:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Політичний експерт розповів про ядерну зброю у Білорусі: ексклюзивний ефір Новини.LIVE
Ексклюзивний ефір Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Яку допомогу очікувати Україні та що задумав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, чи буде наступ "вагнерівців" — основні теми, про які поговоримо сьогодні з політичними та військовими експертами.

Деталі обговорення дивіться в ексклюзивному у ефірі Новини.LIVE.

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Ексклюзивний ефір у студії Вечір.LIVE

Сьогодні гостем студії Вечір.LIVE став Дмитро Корнійчук, політичний експерт. З ним ведучі Лана Шевчук та Олена Халілова говорили успіхи контрнаступу, атаку РФ на Україну, ракетний обстріл, саміт НАТО. Також, шукали відповіді на питання яку допомогу очікувати Україні та що задумав Лукашенко.

Експерт розповів про розміщення ядерної зброї у Білорусі та участь "вагнерівців" у війні. До етеру долучились Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" та Андрій Рева, міністр соціальної політики України  2016-2019 років.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що літак, який регулярно возив "вагнерівців" у Африці, прилетів до столиці Білорусі. Саме там мають перебувати Євген Пригожин та його найманці.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому вдалось вмовити російського диктатора Володимира Путіна "не знищувати Пригожина". Саме тому власник ПВК "Вагнер" та його найманці після невдалого бунту вирушили до Білорусі.

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