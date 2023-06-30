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Политический эксперт рассказал о ядерном оружии в Беларуси: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

30 июня 2023 17:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Политический эксперт рассказал о ядерном оружии в Беларуси: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Эксклюзивный эфир Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Какую помощь ожидает Украина и что задумал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, будет ли наступление "вагнеровцев" — основные темы, о которых поговорим сегодня с политическими и военными экспертами.

Подробности обсуждения смотрите в эксклюзивном в эфире Новинии.LIVE.

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Эксклюзивный эфир в студии Вечер.LIVE

Сегодня гостем студии Вечер.LIVE стал Дмитрий Корнийчук, политический эксперт. С ним ведущие Лана Шевчук и Елена Халилова говорили о успехах контрнаступления, атаке РФ на Украину, ракетном обстреле, саммите НАТО. Также искали ответы на вопрос, какую помощь ожидать Украине и что задумал Лукашенко.

Эксперт рассказал о размещении ядерного оружия в Беларуси и участии "вагнеровцев" в войне. К эфиру присоединились Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" и Андрей Рева, министр социальной политики Украины 2016-2019 годов.

 

Напомним, ранее мы писали, что самолет, регулярно возивший "вагнеровцев" в Африке, прилетел в столицу Беларуси. Там должны находиться Евгений Пригожин и его наемники.

Добавим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Именно поэтому владелец ППК "Вагнер" и его наемники после неудачного бунта отправились в Беларусь.

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